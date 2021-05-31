Дівчину Протасевича сьогодні, до речі, залишили в СІЗО. Адвокати Софії Сапеги подавали клопотання про апеляцію на її арешт. Але суд його відхилив.

Утім, не чекаючи вироку, в білоруському МЗС уже встигли заявити, що після суду Сапегу або помилують, або відправлять відбувати покарання до Росії. Бо вона має тамтешнє громадянство.