ЄС продовжує заборону на інвестиції в тимчасово окупований Крим [ Редактировать ]
ЄС продовжить заборону інвестувати в тимчасово окупований Крим ще на рік. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк. За його інформацією, офіційно рішення ухвалять 9 червня.
Нагадаємо, ЄС запровадив санкції 2014 року після окупації Криму Росією. Відтоді термін їхньої дії щорічно продовжують. Обмеження передбачають заборону на інвестиції в півострів, а також на імпорт продукції з Криму до країн ЄС.
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