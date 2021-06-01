Україна - 10 в Європі за темпами поширення коронавірусу і 44 у світі. За минулу добу на планеті діагностували майже 358 тисяч нових заражень Ковідом, 8 тисяч людей померли. Найбільше - в Індії, Бразилії, Аргентині. Тим часом Ізраїль скасовує карантинні обмеження. А Європа нарощує темпи вакцинації.

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Туреччина й далі пом'якшує карантин. У країні скоротили комендантську годину, дозволили відкрити кафе, ресторани, розважальні центри й спортзали. На туристів-іноземців комендантська година не поширюється. Ближче до липня уряд обіцяє знову проаналізують статистику захворюваності та визначити подальші дії.

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Тим часом Ізраїль знімає усі внутрішні карантинні обмеження. Окрім маскового режиму в приміщенні. Також продовжить діяти заборона на виїзд до країн з високим ризиком інфікування COVID-19.

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Еммануель Макрон з дружиною вакцинувалися проти коронавірусу. Про це президент Франції повідомив у своєму твіттері й закликав решту громадян наслідувати його приклад. Щеплення вже зробили 25 мільйонів французів. І від понеділка вакцинація у країні доступна для всіх дорослих без вікових обмежень та пріоритетів за професією.

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А в Німеччині за літо хочуть імунізувати дітей. До кінця серпня одну дозу препарату від Pfizer, за рішенням батьків, пропонуватимуть підліткам від 12 років. Напередодні ЄС офіційно схвалив щеплення німецько-американською розробкою для цієї вікової категорії.

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ВООЗ надала назви штамам коронавірусу. Їх маркуватимуть буквами грецького алфавіту. Так "британський" штам матиме назву "Альфа", виявлений у Південно-Африканській Республіці - "Бета", "бразилійський" - "Гамма". Це зроблено, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди зафіксували вперше.