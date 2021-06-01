Спустя почти 2 месяца после объявления об отказе от мобильного направления, LG произвела последний свой смартфон.

LG Electronics был третьим по величине производителем мобильных телефонов в 2013 году. Однако потом компания начала терпеть убытки, которые в общей сумме составили более 4,5 миллиардов долларов.

В итоге компания приняла тяжелое для себя решение полностью прекратить производство смартфонов.

Некогда лучшие смартфоны своего времени - LG Nexus 4 и LG Nexus 5

По данным Engadget, LG не сразу закрыла производство мобильных телефонов после объявления о закрытии, поскольку ей пришлось выполнять заключенные контракты с телекоммуникационными компаниями.

Вьетнамский завод, на котором производились многие смартфоны фирмы, будет перепрофилирован на производство бытовой техники – телевизоров, холодильников, кондиционеров и других устройств.

Закрытие мобильного направления южнокорейским гигантом означает, что LG V70 ThinQ, LG G10, LG Velvet 2 и LG Rollable никогда не увидят свет, хотя были сообщения о том, что компания продала ограниченное количество прототипов Velvet 2 Pro и LG Rollable сотрудникам в Южной Корее.

Гибкий смартфон LG G Flex

Хорошей новостью для владельцев последних премиальных устройств, выпущенных в 2019 году или позже, включая LG Velvet и LG Wing, является обещание поддержки выпуска обновлений Android еще несколько лет. Компания также предлагает четырехлетнее послепродажное обслуживание с даты изготовления.

В отличие от других фирм, LG никогда не боялась вводить новшества, хоть и не всегда успешно. Среди них были модульный LG G5, двухэкранный LG G8X, гибкий LG G Flex 2 и футуристический LG Wing 5G.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о ТОП-5 лучших смартфонов LG за все время. Также мир не увидит интересный концепт смартфона с растягивающимся экраном от LG.