Сьогодні там перший день без карантину

В Ізраїлі всі обмеження, пов'язані з коронавірусом, уже скасували. Сьогодні там перший день без карантину. Масова вакцинація, на думку влади, увінчалася утворенням колективного імунітету. Показники захворюваності - найнижчі у світі. Докладніше - наш кореспондент із Близького Сходу Антон Готліб.

Якщо описати нововведення єдиним словом - то це "свобода". Більше жодних обмежень. Останні карантинні заборони скасовані, Ізраїль повністю повернувся до звичайного життя. На вулиці дедалі рідше трапляються люди в масках.

Пляжі переповнені, на дорогах знову затори. На вході до ресторану вже не потрібно показувати "зелений паспорт", температуру не перевіряють, соціальна дистанція не обов'язкова. Залишилися тільки маски і лише всередині закритих приміщень.

Томер Лотан, голова Національного штабу боротьби з коронавірусом:

Статистика доволі втішна. Показники захворюваності мінімальні, і це стабільна тенденція. За добу лише 10-15 нових випадків, ще два місяці тому ми навіть не могли про таке й мріяти. Усе це дає нам змогу говорити про перемогу над пандемією.

Медики однієї з лікарень танцюють у холі, святкуючи закриття коронавірусного відділення. Уже кілька днів у госпіталі немає жодного хворого з таким діагнозом. На всю країну сьогодні приблизно 300 інфікованих, важких хворих до пів сотні, смертельних випадків майже немає.

Юрій Ранков, керівник департаменту першого медичного центру Тель-Авіва:

Страшно делать предсказания, потому что ковид оказался слишком непредсказуемой историей. Но судя по всему, достигнут массовый иммунитет, привито около 60 процентов взрослого населения страны.

Однак це всередині країни. Зовні, як і раніше, вирує пандемія і Ізраїль знову обмежує в'їзд і виїзд. МОЗ опублікував червоний список із 9 країн, куди виліт категорично заборонений, навіть для власників "подвійного" громадянства.

Наразі головне завдання влади - запобігти проникненню до країни нових штамів вірусу, проти яких вакцина може виявитися неефективною. Авіасполучення з державами, де вирує третя хвиля коронавірусу, закрите. Серед них і Україна. Виліт до них можливий тільки зі спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я. Той, хто прибуває звідти, має самоізолюватися на два тижні, незалежно від наявності щеплення.

МОЗ буквально благає - зачекайте з поїздками ще трохи. Список червоних країн можуть розширити. Побоювання досі небезпідставні, і пожертвувати своїми успіхами навіть заради туризму Ізраїль не хоче. Шість із половиною тисяч жертв COVID-19 - головний аргумент.