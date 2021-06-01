На Донбасі військовослужбовці відвідали прифронтову багатодітну сім`ю [ Редактировать ]
Заборонені міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Противник на Донбасі не припиняє обстрілювати українські позиції. Сьогодні гатив поблизу Новгородського та Пісків. Гаряче було й біля окупованої Горлівки. І саме звідти - репортаж Ігоря Левенка.
Вчора кидали ПОМ, дистанційно закидували міни і якщо я не помиляюся АГС був.
Отаке тут життя-буття, кажуть бійці. Ані дня без ворожих обстрілів. Зруйновані будинки. Навколо жахи війни. Це селище Зайцеве. Стрілянина і вибухи тут буденна реальність.
Ось ця дорога веде до школи селища Зайцеве. До неї звідси буквально кількасот метрів, втім нині там закріпився ворог. І діткам, які ще залишилися тут, на підконтрольній території, доводиться долати непростий шлях, з кількома пересадками і їхати по лінії вогню за двадцять п'ять кілометрів до навчального закладу.
У частині селища, яку контролюють українські військові, і досі мешкає родина з малечею. До них прямують армійці із гостинцями з нагоди Дня захисту дітей.
Діанці дев'ять років, Глібові - сім, а наймолодшому - Герману - нещодавно виповнилося п'ять. Восьмирічний Дмитрик - сусідська дитина. Катерина - багатодітна мати-одиначка. Батька в малюків немає. Поїхав. Подалі від війни. Жінка каже: витримати таке не кожному до снаги.
Катерина Шумин, жителька Зайцевого:
Диане было полтора года, а Глеба я только родила, ему было три месяца, когда нас российские войска бомбили, когда истребители зашли в нашу сторону их три штуки было.
Стіни оселі посічені осколками. Під час обстрілів Катерина з дітьми ховається в будинку подалі від вікон.
Катерина Шумин, жителька Зайцевого:
Ударило вот тут в конце огорода, и впереди моего дома новые две дырки есть, приходи били. Они уже этого не боятся, я только говорю им постоянно только одно говорю, игрушки военние, которие валяються не поднимайте и обходите их стороной.
До війни Катерина торгувала одягом на ринку в Бахмуті. У 2010 купила будинок тут. Кілька разів виїжджала на мирну територію. Та в моменти хиткої тиші жінка знову повертається до Зайцевого. Тут обробляє невеличкий город. Тримає поросят.
Старша Діанка вже закінчила другий клас, Гліб - перший. Дітей із селища вивозить і привозить спеціальний бус. А в порівняно безпечній зоні забирає шкільний автобус. Щодня в обидва боки - півсотня кілометрів.
Ми вивчаємо англійську мову. Так, а ще українську, да і математику.
Катерина згодна: жити з дітьми тут не можна. Але й куди бігти - не знає. Придбати житло на мирній території - їй не по кишені. Має на дітей - вісім тисяч на місяць.
Когда нет денег ти никому не нужен.
Тому поки що все лишається, як є. Катерина з малечею живе в прифронтовому селищі. Плекає надію, що війна скоро відступить. І дякує своїм захисникам.
Катерина Шумин, жителька Зайцевого:
Они с нами и тушат пожары и спасают людей из пожаров! Герман заболел и у него была температура сорок. Я вызываю скорую, а она не едет сюда. Спасибо, что есть военные. Я их позвала, они пришли, ребенку укололи укол и он выжил.
по теме
На багатьох ділянках військові фіксують обстріли із заборонених важких мінометів. Дедалі частіше противник застосовує бронетехніку. Знову активізувались ворожі снайпери
Стан його здоров'я - задовільний. Загалом, минулої доби у штабі зафіксували два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Гранітного та Світлодарська ворог застосував великокаліберні кулемети та гранатомети
Передові позиції між Красногорівкою та окупованим Донецьком. Ланка оборони гаряча, тут проти армійців працює майже весь спектр ворожих калібрів - від автоматів до гармат
Неподалік Причепилівки незаконні збройні формування били зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 15 обстрілів зафіксували в штабі ООС напередодні
Найгарячішими точками залишаються Горлівка та Світлодарська дуга. Тут працюють і ворожі снайпери, і диверсанти
Численні вирви на землі від розриву ворожих снарядів, мін і реактивних гранат. Це наслідки чергового обстрілу бойовиками передових українських позицій на Світлодарській дузі. Як кажуть наші солдати - насипали їм добряче