При цьому він навіть залишився при тямі

У Чернівцях чоловік вижив після падіння з висоти баштового крана. Це як впасти з 13-го поверху! При цьому він навіть залишився при тямі.

Що з ним зараз? І що спричинило аварію? - дізнавався Іван Сірецький.

Гуркіт від удару розбудив сусідів цього будівельного майданчика близько восьмої ранку. Із значної височини на землю впав металевий будівельний кран. Багнюка розлетілась аж на шибки будинків.

Тарас Семенів, житель Чернівців:

Так як землетрус, можна було сказати. Був такий трошки кіпіш, бо того що люди збіглися, доставали крановщика, не могли достати зсередини. Кран упав лише за кілька метрів від дороги. А чоловік, який був у кабіні, дивом залишився живим.

54-річний кранівник упав із майже сорокаметрової висоти. Із численними травмами його доправили в лікарню. Чоловік залишився при свідомості.

Ігор Костів, завідувач відділення анестезіології Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги:

Це, можливо, можна і назвати чудом. Стан його був важкий. Попередньо виставлялося йому переломи хребта, ребер, скелету, пошкодження тазового кільця кісток, це розходження симфізу.

Постраждалий зараз у реанімації. Лікарі кажуть, наразі важливо стабілізувати стан чоловіка.

Ігор Костів, завідувач відділення анестезіології Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги:

Ми не можемо нічого прогнозувати, тому що стан залишається важким і кожну хвилину стан хворого може змінитися як в позитивну, так і в негативну сторону.

Попередньо відомо, що кран упав під час навантаження будівельних матеріалів. Причини поломки з'ясовують правоохоронці.

Віктор Перепелюк, заступник начальника відділу розслідування злочинів ГУ Нацполіції в Чернівецькій області:

Це вже буде встановлено під час досудового розслідування. Тобто експертизи будуть призначені, людей треба допитувати і тому подібне з метою встановлення істини.

Відомо, що багатоквартирний будинок тут зводять для управління судової адміністрації України в Чернівецькій області.