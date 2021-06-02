Известный по сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри, который играл Чендлера, расстался со своей возлюбленной Молли Гурвиц. Об этом сообщил журнал People.

Иногда случается, что что-то просто не получается. Именно это и произошло. Я желаю Молли всего наилучшего.

Причина расставания пары неизвестна.

Отметим, что Перри не удалил снимки Гурвиц из своих соцсетей.

Ранее мы писали о том,что звезды "Друзей" Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.