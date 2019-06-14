Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал ответственным за нападения на танкеры в Оманском заливе Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе. Об этом политик написал в своем Twitter.

"По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки представляют угрозу международному сообществу и безопасности и являются вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", - заявил госсекретарь США.

Помпео уточнил, что информация о причастности Ирана ко взрывам танкеров основывается на данных разведки и на анализе использованного во время атаки оружия.

Глава Госдепа подчеркнул, что никто больше в регионе не способен на подобные атаки.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе была совершена атака на два нефтяных танкера.