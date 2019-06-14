Атака танкеров в Оманском заливе: США назвали виновных [ Редактировать ]
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал ответственным за нападения на танкеры в Оманском заливе Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе. Об этом политик написал в своем Twitter.
"По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки представляют угрозу международному сообществу и безопасности и являются вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", - заявил госсекретарь США.
Помпео уточнил, что информация о причастности Ирана ко взрывам танкеров основывается на данных разведки и на анализе использованного во время атаки оружия.
Глава Госдепа подчеркнул, что никто больше в регионе не способен на подобные атаки.
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе была совершена атака на два нефтяных танкера.
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