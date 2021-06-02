Рятувальники закликають найближчим часом утриматися від виходу на високогір'я

А в українських Карпатах третій день поспіль сніжить. Зима відмовляється полишати регіон. На горі Піп Іван Чорногірський наразі хмарно й холодно - температура опустилася до мінус двох. На додаток ще й сильні вітри.

Сніг подекуди лежить і на полонинах. Рятувальники закликають найближчим часом утриматися від виходу на високогір'я.