Карпати третій день замітає снігом [ Редактировать ]
А в українських Карпатах третій день поспіль сніжить. Зима відмовляється полишати регіон. На горі Піп Іван Чорногірський наразі хмарно й холодно - температура опустилася до мінус двох. На додаток ще й сильні вітри.
Сніг подекуди лежить і на полонинах. Рятувальники закликають найближчим часом утриматися від виходу на високогір'я.
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