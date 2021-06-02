Бізнес, який знищила політика. Дональд Трамп продає свій розкішний готель у центрі Вашингтона. Чому ж ніхто не хоче там зупинятися, а родина експрезидента втрачає шалені гроші? Дмитро Анопченко - про американську політичну арифметику.

Для політиків від любові до ненависті і справді лише крок. Доки Трамп був при владі процвітав і його бізнес. У Вашингтонському готелі, що належить главі держави, ніколи не було місць. Туристи хвалилися друзям, мовляв, у самого Трампа живу. Чиновники вважали правильним зупинитися тут і показати свою лояльність. Іноземні делегації теж саме тут бронювали номери, а надто і цілий поверх. Розраховуючи на лояльніше ставлення своїх візаві на перемовинах. А тепер - усе змінилося з точністю до навпаки!

Цей розкішний готель у самому центрі Вашингтона, за два квартали від Капітолію та Білого дому, родина Трампа вимушена продати. Точніше виставити на продаж, бо купувати його в них теж ніхто не хоче! І справа не тільки в грошах, хоча просять за нього теж немало, пів мільярда доларів.

Здавалося б, приміщення розкішне. Політик, а тоді ще бізнесмен, ще до виборів вклав 210 мільйонів доларів у реконструкцію столичного головпоштамту; особисто затверджував дизайн, всюди кришталь і позолота. Але будинок історична пам'ятка, найближчі пів століття за нього треба щорічно віддавати державі по три мільйони доларів оренди. І за часів минулої адміністрації це було легко, ще й величезні прибутки лишалися. А тепер доводиться віддавати з власної кишені, тож у колишньої першої родини Америки - суцільні збитки.

Бренд, який Трамп усе життя вибудовував довкола свого прізвища, був найдорожчим його активом. І це працювало. Варто було на звичайній багатоповерхівці написати "Trump tower" - і ціни там йшли догори. Після президентства це ім'я знають ще краще. Але нині магічне слово знецінилося. Навпаки, у половини Америки викликає відразу.

Тут під вікнами і гучні "чорні протести" були. І делегації всі до однієї відмовляються номери бронювати, щоб ненароком Байдена не розізлити. Тому і готель порожній, і придбати його в Трампа побоюються; вважають: вести з ним бізнес це публічно підтримати опального політика, а на це далеко не кожен сьогодні наважиться.