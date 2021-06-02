Сьогодні сенатори від демократів та республіканців зустрілися з міністром оборони та президентом

Оборонна допомога та підтримка суверенітету. В Україну з офіційним візитом прибула делегація конгресменів Сполучених Штатів Америки. Сьогодні сенатори від демократів та республіканців зустрілися з міністром оборони та президентом Володимиром Зеленським.

Метою візиту є підтвердження двопартійної підтримки програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та агресією ззовні. Серед обговорюваних тем - надання Україні військової допомоги та ймовірні негативні наслідки будівництва газогону "Північний Потік-2".

Володимир Зеленський, президент України:

Зупинити "Північний потік" - це не просто безпека енергетична безпека, про яку всі дипломати, всі політики говорять. Це окрема потужна зброя Російської Федерації, якій дають просто в руки. Як ми можемо захиститися від Росії? Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогу.

Джин Шахін, сенаторка від демократичної партії США:

Вважаємо, що завершення проекту має серйозні наслідки для України та загрожує енергетичній безпеці Європи зі сторони Росії. Тож, ми продовжимо шукати шляхи, якими можна вплинути на процес будівництва. Що ж до ситуації на Донбасі - ми отримали чітку картинку проблем, з якими стикаються ваші громадяни та військові у зоні бойових дій і завдяки цій інформації - аргументовано наполягатимемо на продовженні надання Україні допомоги.

Роберт Портман, сенатор від республіканської партії США: