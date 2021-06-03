У Карпатах хлопець хотів зробити селфі та впав на скелю [ Редактировать ]
Трагедія на Львівщині. 12-річний хлопець загинув під час екскурсії до Кам'янецького водоспаду в Карпатах. Він послизнувся і впав у воду, вдарившись об каміння. Травми виявилися несумісними з життям. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини зі Львова, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків.
Ігор Курус, речник ДСНС у Львівській області:
Дитина ще перебуваючи біля водоспаду впала та опинилася під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину із під дерева за яке та зачепилася та мотузками витягнули на берег де передали медикам, а ті констатували смерть.
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