На екскурсії було 44 дитини зі Львова, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків

Трагедія на Львівщині. 12-річний хлопець загинув під час екскурсії до Кам'янецького водоспаду в Карпатах. Він послизнувся і впав у воду, вдарившись об каміння. Травми виявилися несумісними з життям. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини зі Львова, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків.

Ігор Курус, речник ДСНС у Львівській області: