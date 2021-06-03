На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім українські бійці не втрачають пильності, бо ворог і надалі продовжує збільшувати арсенал та стягувати до лінії фронту бронетехніку. На передових позиціях наших захисників побував Ігор Левенок.

Ну, оце прилітає до нас, це получається СПГ. По позиції і поруч з позицією. Ну вони кучно кладуть.

Луганщина. Передова лінія, яку утримують наші піхотинці. Владиславові 26 років, і шість із них хлопець у війську. Родом із Сумщини. Пішов захищати Україну добровольцем. До цього працював на пивзаводі. Розливав напій. Влад жартома каже, то була робота - чоловіча мрія. Та всі плани на життя зруйнувала війна.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Як це так! Прийшли якісь! Це, знаєте, як би до мене сусід прийшов на город, поставив забора свого і сказав я тут буду собі картоплю садити.

Тепер пліч-о-пліч із Владиславом воює двоюрідний брат - Денис. На десять років старший.

Рідна кров, це ж я його грубо говоря й виняньчив.

Денис працював адміністратором у супермаркеті. Мав гідну зарплату, але вдома не всидів, коли брат в окопах.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Особенно коли в першу свою ротацію поїхав добровольцем, то я переживав за нього, постоянно зідзвонювалися що він і як він. Поспілкувався із ним і сам вирішив піти до армії.

А ще Денис має сина. Той уже вступив до військового училища, хоче стати офіцером.

Одна із причин піти в армію, щоб дитина правильно мотивована була. Що батько військовий і він на особистому прикладі, щоб розумів, хто такий військовий і яким він повинен бути.

Брати в окопах часто спілкуються. І про війну, і про політику. Кажуть, їхня справа тут виконувати накази. Нині триває окопне протистояння. Виснажливе. Ні кроку назад, але й жодного - уперед. Та бійці певні - рано чи пізно Україна переможе.