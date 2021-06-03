До шенгенської зони планують нарешті додати ті країни ЄС, які туди досі не входять

Євросоюз узявся за реформу Шенгенської зони. У Брюсселі хочуть, з одного боку, уникнути в майбутньому ситуацій, коли країни-члени закриватимуть свої кордони самовільно. З іншого - обіцяють пильнувати, хто і на яких умовах потрапляє до Шенгенської зони. Як саме хочуть це втілити - розкаже Олена Абрамович.

Шенгенська зона запрацює по-новому - пообіцяли в Єврокомісії. Там розробили новий кодекс. Він має надійніше захистити кордони Євросоюзу та допомогти уникнути ситуацій, коли країни-члени одна за одною хаотично і самовільно закривають внутрішні межі, як під час коронавірусу.

Йлва Йоганссон, єврокомісарка з внутрішніх справ:

Новий шенгенський кодекс допоможе впоратися із ситуацією, коли держава стоїть перед великою загрозою і потребує внутрішніх перевірок кордонів. Та нещодавно ми зіткнулися з реаліями пандемії, коли небезпека загрожувала всім одночасно. І діяли по-своєму, що створило чимало проблем.

Перевірки на кордонах новий кодекс не заборонятиме. Проте нова система контролю тих, хто потрапляє до Шенгену, має викликати більше довіри у країн-членів. Щоб ті не квапилися закриватись. Наприклад, до 23 року інформаційні бази прикордонників усіх країн мають бути об'єднані. Налагодять обмін даними про ДНК, відбитки пальців і транспортні засоби. І навіть - про реєстрацію на авіарейси усередині Шенгенської зони.

Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії:

Невдовзі ми матимемо найскладнішу систему контролю кордонів у світі. У нас є система в'їзду-виїзду, створена електронна база реєстрації перед в'їздом Etias. Тобто практично всі наші прикордонники матимуть доступ до всіх цих даних лише через один додаток.

Робити нові паспорти і намагатися потрапити до Шенгену через іншу країну в разі порушень - уже не вдасться, пообіцяли в Єврокомісії. Посилять і контроль на морських шляхах за допомогою Постійного корпусу Європейської прикордонної та берегової охорони.

Йлва Йоганссон, єврокомісарка з внутрішніх справ:

Ми постали перед викликами, і вони виникатимуть завжди. Якісь ми можемо передбачити, якісь - ні. Тероризм не закінчиться, можливо, будуть і нові пандемії. І нам потрібно підготувати всю шенгенську зону до подолання цих викликів.

А ще до шенгенської зони планують нарешті додати ті країни ЄС, які туди досі не входять, - Хорватію, Болгарію та Румунію. За оцінками Єврокомісії, ці держави технічно вже готові до приєднання.