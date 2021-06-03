Кабмін дозволив доправляти пенсії поштою [ Редактировать ]
Кабмін дозволив платити пенсії готівкою до 2023 року і доправляти їх додому поштою. Урядовці скасували обов'язкове переведення виплат на карткові рахунки. Головна причина - неготовність банків.
Лише у 4% населених пунктів України є банкомати, тобто 13 мільйонів громадян не мають до них доступу. Укрпошта, між тим, покриває 100% населених пунктів і може надати фінансові послуги всім без винятку українцям.
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