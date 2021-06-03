На Прикарпатті в гонитві за яскравим кадром ледь не загинув сімнадцятирічний юнак. Хлопець заліз на найвищу точку залізничного мосту й зірвався з нього на електричні дроти! Зараз потерпілий - у лікарні, у нього обпечена чверть поверхні всього тіла. Які прогнози дають медики? Розповість Жанна Дутчак.

Приміське село Хриплин. Залізничний міст через річку Бистриця. Непритомного юнака на коліях знайшов велосипедист. І негайно викликав швидку.

Підлітка відвезли в дитячу обласну лікарню з тяжкими опікам по всьому тілу.

Олег Курташ, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні:

Пацієнт поступив в стані травматичного шоку, опікового шоку зумовленого ураженим високовольтним електричним струмом. Загальна площа опіків 25%. Але це все глибокі опіки з пошкодженням правої і лівої кінцівок верхніх і правої нижньої кінцівки.

Хлопцеві сімнадцять. В Івано-Франківську навчається в професійному ліцеї. Того дня він саме збирався їхати додому на літні канікули, розповідає мати. Як опинився на мосту - не знає.

Леся, мати хлопця:

Каже беру документи і маю завести що йде на практику. Я вже всьо собі поприбирав, каже, і я вам пізніше передзвоню. каже мамо я вам десь через дві години передзвоню як здам документи. Це може десь обід був.

Та дзвінка від сина так і не дочекалася. Про трагедію, що сталася з хлопцем, увечері повідомили вже односельці.

Леся, мати хлопця:

Я нічого не знаю, мені просто передзвонили і сказали: Лесю, сталася трагедія. Мирося струмом вдарило, але де саме я не знаю.

Очевидців, які б бачили, що саме сталося з юнаком на мості поки що немає, кажуть правоохоронці. Утім, припускають: він міг впасти, коли робив селфі.

Леонід Гончарук, заступник начальника Івано-Франківського районного управління поліції:

Основна версія, що хлопець бажаючи зробити фотографію, заліз на найвищу точку цього моста. Це одна із версій. Ми не відкидаємо жодні інші. Крім того, відпрацьовуємо друзів цього хлопця.

Місцеві, які живуть неподалік від залізничного мосту, розповідають: там постійно збираються підлітки. Залазять на сам вершечок. Тож це диво, що досі ніхто не падав.

Дмитро, місцевий житель:

Діти, діти лазять геть по верху самому. Лазять і скачуть по горі.

Залізти на верхів'я мосту і справді доволі легко. Збоку є перекладини як в драбині. Схоже, по них юнак і піднявся нагору не втримався та злетів униз. Падаючи, зачепився за ось ці лінії електропередач.

Прояснення могли б бути в мобільному телефоні юнака, але біля хлопця правоохоронці його не знайшли. Кажуть, під час падіння апарат міг впасти у воду. Сам хлопець отямився, та що з ним сталося не пам'ятає. Медики припускають: це може бути через посттравматичний шок. Життю юнака вже нічого не загрожує. Утім, попереду тривале і болісне лікування.

Олег Курташ, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні:

Крім локального ураження електричним струмом кінцівок є ще ураження внутрішніх органів. Опіки глибокі і, на жаль, на правій кінцівці два пальці як мінімум будуть ампутовані. Рівень ампутації поки що вирішується. На якому рівні буде ампутована права кінцівка, поки що сказати не можу.

Цей хлопець не єдина жертва екстремального селфі на Прикарпатті. Кілька років тому ледь не загинув 14-річний юнак, який задля "крутої" світлини видерся на естакаду теплотраси та зачепився там за електричний дріт.