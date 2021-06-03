Найстарішого слона з Гамбурзького зоопарку тренують передбачати переможців футбольного євро. Напередодні гри між збірними Німеччини та Франції 41-річний Яшода має витягти зі срібного відра прапор країни, яка виграє в поєдинку.

Якщо ж велетень витягне обидва - це знаменуватиме нічию - впевнені доглядачі. Чемпіонат Європи стартує 11 червня. Україна свій перший матч зіграє 13 числа з командою Нідерландів.