Слона навчають передбачити переможців Євро [ Редактировать ]
Найстарішого слона з Гамбурзького зоопарку тренують передбачати переможців футбольного євро. Напередодні гри між збірними Німеччини та Франції 41-річний Яшода має витягти зі срібного відра прапор країни, яка виграє в поєдинку.
Якщо ж велетень витягне обидва - це знаменуватиме нічию - впевнені доглядачі. Чемпіонат Європи стартує 11 червня. Україна свій перший матч зіграє 13 числа з командою Нідерландів.
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