Поки на фронті триває відносне затишшя, сапери ЗСУ розмінували майже три гектари територій

На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім, ворог і надалі продовжує збільшувати арсенал та стягувати на передову бронетехніку.

Поки на фронті триває відносне затишшя, сапери ЗСУ розмінували майже три гектари територій та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів. Про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Ну, оце прилітає до нас, це получається СПГ. По позиції і поруч з позицією. Ну вони кучно кладуть.

Луганщина. Передова лінія, яку утримують наші піхотинці. Владиславові 26 років, і шість із них хлопець у війську. Родом із Сумщини. Пішов захищати Україну добровольцем. До цього працював на пивзаводі. Розливав напій. Влад жартома каже, то була робота - чоловіча мрія. Та всі плани на життя зруйнувала війна.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Як це так! Прийшли якісь! Це, знаєте, як би до мене сусід прийшов на город, поставив забора свого і сказав я тут буду собі картоплю садити.

Тепер пліч-о-пліч із Владиславом воює двоюрідний брат - Денис. На десять років старший.

Рідна кров, це ж я його грубо говоря й виняньчив.

Денис працював адміністратором у супермаркеті. Мав гідну зарплату, але вдома не всидів, коли брат в окопах.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Особенно коли в першу свою ротацію поїхав добровольцем, то я переживав за нього, постоянно зідзвонювалися що він і як він. Поспілкувався із ним і сам вирішив піти до армії.

А ще Денис має сина. Той уже вступив до військового училища, хоче стати офіцером.

Одна із причин піти в армію, щоб дитина правильно мотивована була. Що батько військовий і він на особистому прикладі, щоб розумів, хто такий військовий і яким він повинен бути.

Брати в окопах часто спілкуються. І про війну, і про політику. Кажуть, їхня справа тут виконувати накази. Нині триває окопне протистояння. Виснажливе. Ні кроку назад, але й жодного - уперед. Та бійці певні - рано чи пізно Україна переможе.