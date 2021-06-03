Транспорт Нью-Йорку атакували хакери [ Редактировать ]
Невідомі атакували транспортну мережу Нью-Йорка. За даними "Нью-йорк Таймз", хакери, ймовірно, пов'язані з китайським урядом.
У транспортному відомстві міста зазначили: нападники шкоди не заподіяли, але могли заблокувати операційні системи, що відповідають за роботу метро, автобусів і залізниці.
Водночас про витік конфіденційної інформації не повідомляється.
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