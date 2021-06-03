Как распознать надвигающийся инфаркт: основные симптомы [ Редактировать ]
Развитие инфаркта миокарда сопровождается процессом гибели клеток сердца из-за недостатка кровоснабжения. Почти каждый седьмой человек с острым инфарктом миокарда умирает. Учитывая опасность данной патологии, кардиологи советуют научиться распознавать признаки ее приближения.
Одним из главных симптомов надвигающегося инфаркта является сильная боль, ощущаемая в области грудины со стороны сердца, пишет newsyou.info.
Врачи назвали четыре основных симптома надвигающегося инфаркта:
- сильная загрудинная боль в области сердца, иногда отдающая в левую руку, челюсть (данный признак - наиболее характерный)
- проблемы с дыханием, удушье
- головокружение
- страх, который перерастает в панику
Ранее сообщалось, что ученые раскрыли связь между инфарктом и депрессией. Также мы писали о том, какой продукт является лучшей профилактикой инфаркта.
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