Максим Калиниченко, известный украинский футболист, успевший поиграть и в "Таврии", и в "Днепре", и даже в московском "Спартаке", а также участник сборной Украины на Чемпионате мира 2006 года, рассказал, каких результатов он ждет от украинских спортсменов на предстоящем ЧЕ-2021.

Если вкратце, прогноз футболиста, который и сам играл в сборной, причем на соревнованиях самого высокого уровня, в целом позитивный. Он верит и в ребят, и в главного тренера – Андрея Шевченко. Если все сложится хорошо, то футболист верит в выход Украины в плей-офф, причем с первого места в группе.

У сборной Шевченко, по мнению Калиниченко, очень хороший потенциал. Максим говорил об этом еще осенью прошлого года. Да, есть свои проблемы, в том числе с результатами, но украинцы могут играть, причем на уровне грандов. В общем, бывший игрок сборной, как и миллионы болельщиков, возлагают на "желто-голубых" большие надежды.

Первый матч - очень сложный

Максим уверен, что самым сложным соперником для украинцев станут Нидерланды. Еще бы, ведь это сборная со своими достижениями, причем относительно свежими, у них очень сильная атака. С другой стороны, Калиниченко не забыл отметить, что у голландцев тоже есть свои проблемы, они не идеальны и не непобедимы. Оборона у них порой "хромает", и украинцы могут этим воспользоваться.

Было бы неплохо выиграть этот матч, так как для Украины в группе он будет первым и задаст той следующим матчам с Австрией и Македонией. Но ничья тоже будет неплохим результатом. Напомним, что свой первый матч на Чемпионате Европы Украина проведет 14 июня.

Австрия и Македония - тоже неприятно

Австрия может стать одной из "темных лошадок", как, собственно, и Македония, которая с другом пробивалась в групповой этап, но мотивации побеждать у нее хоть отбавляй. Австрийцы держат у себя в составе игроков престижных европейских чемпионатов, у них хорошая оборона.

Другими словами, для сборной Украины оба соперника будут, как минимум, неприятными, но обыгрывать их нужно. Конечно, в теории может хватить одной ничьи и одной победы, но лучше перестраховаться и обыгрывать вообще всех, включая Нидерланды.

Максим верит, что подопечные Шевченко смогут спокойно и без истерики разобраться со своими коллегами по групповому квартету, ведь шансы обыграть Македонию и Австрию есть. С Нидерландами можно сыграть и в ничью, но желательно ставить перед собой высокую планку.