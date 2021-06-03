Масштабна повінь накоїла лиха у Дніпрі [ Редактировать ]
Сильні зливи на півдні й сході України. Жовтий рівень небезпеки оголосили в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях. Негода вже накоїла лиха у Дніпрі. Там дощить уже третю добу поспіль. Місцева річка вийшла з берегів. Найбільше потерпають мешканці приватного сектору.
Принесу їсти, зараз відкачають воду, бо і я ж не зайду!
Ось так перегукуються сусіди - мешканці приватного сектору в одному з районів Дніпра. Вулиця Гусина у водяній пастці. Затоплені понад 60 дворів, води подекуди по коліна. Рятувати людей від підтоплення приїхали надзвичайники.
Сергій Корінний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
По вулиці Гусиній позатоплювалися садибні ділянки, які знаходяться майже в притик з одним рівнем річки Гнилокиш. Вона замулена, місцеві жителі деякі, як ми пройшли, подивилися - скидали туди сміття і це все призводить до забиття річки. Тому ми відкачуємо воду і знижуємо рівень річки.
Засипану непотребом річку розчищають і комунальники. За чотири години вивезли зо 20 вантажівок з мулом і сміттям.
Андрій Олефіренко, головний інженер КП "Гідроспоруди":
Розчищення каналу Гнилокиш дасть змогу поверхні води швидше відводитися з прилягаючої території і по каналу буде швидше проходити до річки Дніпро - чим зменшить підтоплення території приватного володіння АНД району.
Через негоду вийшло з берегів і штучне озеро в парку Глоби. Рятувальники без упину перекачують воду в стічний колектор.
Олександр Резніченко, рятувальник:
На шасі ЗИЛ-131 стоїть танковий двигун. Називається ПНС-110. 110 літрів за секунду викачка води.
Такої повені в парку місцеві й не пригадують. Кажуть, картина приголомшлива.
Олена, жителька Дніпра:
За сколько я вот помню, вообще никогда такого не было. Откачивают воду и не успевают откачать. Залило весь парк.
З одного боку озера відкачують воду, з іншого - прибирають повалені дерева, які вітер просто повиривав із корінням.
Пливуть дорогою й автівки. На кількох вулицях з-під води не видно коліс. Прогнози від синоптиків водіїв не тішать: негода протримається в регіоні щонайменше тиждень.
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