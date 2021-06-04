У Токіо презентували символіку для переможців Олімпіади [ Редактировать ]
Організатори Олімпіади в Токіо презентували атрибутику для переможців. Подіум, таці для медалей та навіть костюми для волонтерів виготовлені з переробленого пластику. Таким чином оргкомітет вирішив зробити свій внесок у захист довкілля. А у вбранні для церемоніальних помічників об'єднали елементи традиційного японського кімоно й сучасного одягу. А ще їх оснастили системою охолодження - в літню спеку.
До старту Олімпіади залишилося 50 днів.
Сейко Хашимото, президент оргкомітету Олімпійських ігор-2020:
Минув рік, відтоді як Ігри вперше в історії були перенесені через пандемію і всі зіткнулися з безпрецедентними проблемами. Спортсмени опинились у складній ситуації, адже не могли брати участі в змаганнях і тренуватися. Однак уже за 50 днів ми привітаємо вас на цій сцені. І хоча нині лунають запитання, чи варто проводити Олімпійські й Паралімпійські ігри в такий час, ми хочемо провести їх, щоб знову об'єднати світ за допомогою спорту.
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