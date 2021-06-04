Країни Євросоюзу почали видавати паспорти вакцинації та тестувати їх у дії. На яких кордонах уже перевіряють такі цифрові довідки та куди готові пускати українських туристів?

До офіційного початку дії паспортів вакцинації в ЄС залишився ще цілий місяць, проте деякі країни вирішили не чекати і вже зараз видають цифрові довідки та звільняють від карантину туристів, які з ними прибули.

Киріакос П'єрракакіс, міністр із цифрового управління Греції:

Код заявки на перевірку нам надав Євросоюз - з налаштуваннями для кожної країни-члена, тому ми маємо грецький додаток. І це не класичний QR-код, а криптографічний, який можна прочитати лише за допомогою спеціальної програми.

Разом з Грецією, з першого червня видавати та тестувати цифрові довідки почали ще 6 країн-членів ЄС: Польща, Німеччина, Хорватія, Болгарія, Чехія і Данія. Щоправда, не всі з них готові приймати українських туристів з паспортами вакцинації - зелене світло дали Греція, Хорватія та Болгарія. Польща та Чехія ще не визначились, а Німеччина та Данія, схоже, чекають 1 липня.

Іноземці, які проживають за кордоном і подорожують з "помаранчевих" або "червоних" країн, повинні мати вагому причину для в'їзду до Данії.

Станом на 1 червня заборонений в'їзд для українців і в решті держав ЄС, за винятком Румунії та Кіпру. А від 7 червня для всіх вакцинованих мандрівників має відчинити двері Іспанія.

А крихітний анклав Сан-Марино, що не входить до ЄС і розташований в Італії, запрошує до себе туристів з усього світу на щеплення. Щоправда, російським "Спутніком", який у ЄС досі не затвердили.

Франческо Бріганте, керівник готелю в Сан-Марино:

Будь-хто, окрім італійців, може написати чи зателефонувати нам, приїхати на три дні до Сан-Марино та отримати першу дозу вакцини.

Чи дозволяти в'їзд вакцинованим "Спутніком", країни-члени мають право вирішувати кожна за себе. Греція, наприклад, уже внесла російську вакцину до зеленого переліку - як і китайську Sinovac, якою зараз активно щеплюють українців.

Так само самостійно європейські держави вирішуватимуть, чи відкривати свої кордони для туристів, які матимуть лише тест на коронавірус або вже перехворіли. Змусити всіх запровадити однакові умови Єврокомісії не вдалося. Немає й гарантій, що всі без винятку країни погодяться впускати вакцинованих іноземців.