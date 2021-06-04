У Києві затримали банду озброєних грабіжників [ Редактировать ]
У Києві затримали грабіжників, які скоїли розбійний напад на приватну фірму. Троє озброєних чоловіків удерлися у вікно на другому поверсі. Зв'язали охоронця і винесли сейфи з грішми.
За добу поліцейські вийшли на нападників. Ними виявилися жителі Києва та області. Під час обшуків у них вилучили зброю. Двох з них раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. За розбій їм світить 15 років за ґратами.
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