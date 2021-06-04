Специалисты из Турции нашли на дне Черного моря месторождение природного газа. В настоящее время в Анкаре готовится официальное заявление по факту обнаружения голубого топлива.

Предварительные данные разведки доказали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа. Министерство энергетики Турции пока никак не прокомментировало такое открытие, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проговорился о том, что с побережья Черного моря вскоре придут "хорошие новости"

При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море.

Отмечается, что глава государства рассказал, что месторождение закроет все экономические уязвимости Турции. Известно, что еще в августе 2020 года президент Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные газовые месторождения. Запасы природного газа в Черном море оцениваются в 320 миллиардов кубометров. Всего планируется пробурить 30-40 скважин.

Читайте также, специалисты "Нефтегаза" Украины обнаружили в Полтавской области новое месторождение природного газа. перспективе из месторождения можно добыть два миллиардов кубометров, а суточная добыча "голубого топлива" составит 100 тысяч кубометров.

Кроме того, АО "Укргаздобыча" открыло четвертое с начала года месторождение газа в Харьковской области. Открытие месторождения состоялось после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.