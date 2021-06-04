Послы Евросоюза поддержали запрет на посадку самолетов авиаперевозчиков Беларуси в аэропортах ЕС. Он начнет действовать с 5 июня.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

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По его данным, официально запрет оформят сегодня днем.

"Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кроме того, США приостанавливают авиасообщение с Беларусью и готовят санкции.

Также сообщалось, что Россия согласилась принять пассажирский авиарейс в обход Беларуси. Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву.

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