Електричні літаки для військово-повітряних сил першою у світі придбає Данія. Таке рішення ухвалили в межах кампанії зі зниження викидів вуглекислих газів. для початку - в Данії вирішили замовити лише два таких авіасудна.

Їх використають для тренування пілотів, а впродовж двох років тестування у ВПС мають оцінити потенціал електричних двигунів. Літаки доправлять уже восени.