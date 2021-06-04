Данія придбає електричні військові літаки [ Редактировать ]
Електричні літаки для військово-повітряних сил першою у світі придбає Данія. Таке рішення ухвалили в межах кампанії зі зниження викидів вуглекислих газів. для початку - в Данії вирішили замовити лише два таких авіасудна.
Їх використають для тренування пілотів, а впродовж двох років тестування у ВПС мають оцінити потенціал електричних двигунів. Літаки доправлять уже восени.
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