Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА"рассказала, почему в Украине безопасность детей на самом низком уровне.

"Без изменений законодательной базы вопрос не решиться. Нельзя построить систему безопасности в государстве только для детей. Вопрос безопасности, для каждой мамы, один из самых важных. У нас каждый ребенок находится в одинаковой зоне опасности. И не важно это ребенок народного депутата, учителя или другого человека. Нужно обеспечить гарантированную работу правоохранительной системы, безукоризненную работу судебной системы", - отметила Королевская.

По словам Королевской, в Украине дореформировались до того, что в Украине нет судей и достаточного количества полицейских.

"У нас идут реформы бесконечно в стране. И та статистика, которую мы увидели - 15 жертвы среди детей ежедневно. За каждой цифрой стоят судьбы семей. Это страшно", - добавила она.