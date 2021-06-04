Мати 14-річного підлітка у Прилуках Дениса Чаленка Світлана Чаленко у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розповіла, чому слідчі припинили розслідувати справу загибелі її сина.

"Чому справу закрили? Томущо, мабуть комусь це вигідно. Але це вбивство однозначно, і я впевнена на 100%", - каже мати.

Світлана Чаленко розповіла, що адвокат вже подав подання і вони будуть знову відкривати справу.

"Справа закрилася через те, що прийшли експертизи і було показано що це нещасний випадок, але до ексгумації було у справі те, що спочатку в нього була зламана нога, потім вдарилася головую, потім встав і потяг його збив, а ще потім по лопатці вдарив. Але, коли прийшла львівська експертиза ексгумації, то на ній нічого не було. Водій потягу говорив що дитина моя лежала, вони побачили і зупинилися. Слідчі не звернули увагу на останню ексгумацію і просто закрили справу", - каже мати.

Крім того, Світлана Чаленко додала, що свідок який спочатку давав всі показання зник, і де він зараз невідомо.

Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року, 9-класник Денис повернувся додому зі школи й попросився в мами піти на тренування. За дві години, коли мати зателефонувала сину, зв’язку з ним уже не було. Батьки почали шукати хлопця, але марно. Згодом вони отримали дзвінок із поліції, що Дениса знайшли мертвим на залізничній колії.