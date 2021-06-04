Депутат назвала причину, почему в Украине громкие преступления остаются нераскрытыми [ Редактировать ]
Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" назвала причины и факторы, которые влияют на громкие преступления в Украине и остаются нераскрытыми.
"Чем беднее страна, тем больше преступности. Можно еще набрать 10 тысяч полицейских, но без создания социальных условий, сделать это крайне сложно. Сегодня у нас агрессия, политика, боевые действия на востоке, пандемия и колоссальный экономический кризис", - говорит Королевская.
Депутат рассказал, что все это влияет на преступность в стране.
"Все эти перечисленные факторы, безусловно влияют на уровень преступности в обществе и на уровень роста коррупции в обществе, что и позволяет громким делам в Украине остаться недораскрытыми", - добавила она.
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