В настоящее время вся страна находится в "желтой" зоне/ фото: РБК

По состоянию на 5 июня 2021 года на территории Украины 15 регионов соответствуют карантинным ограничениям "зеленой" зоны. Однако в настоящее время вся страна находится в "желтой" зоне.

За минувшие сутки в Донецкой и Львовской областях улучшилась эпидемиологическая ситуация, так как там зафиксирован низкий коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Сейчас он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.

Отмечается, что столица Украины обозначена как регион, который попал в "зеленую" зону карантина. Однако сейчас в Киеве коэффициент обнаружения новых случаев составляет 5%. К тому же близко к облегчению карантинных ограничений находятся Винницкая область, Ивано-Франковская область, Кировоградская область, Луганская область, Одесская область, Полтавская области, Тернопольская область, Харьковская область, Херсонская область и Хмельницкая область.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1897 новых случаев коронавирусной инфекции. наибольшее количество заболевших COVID-19 наблюдается в Киеве, Киевской области, Запорожской области, Днепропетровской области и Харьковской области.

Кроме того, в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. . В связи с этим у правительства есть основания ослабить карантин в Украине, ни один регион страны не находится в "оранжевой" зоне.

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