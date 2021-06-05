Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1897 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Всего за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 213 580 зараженных COVID-19, из них выздоровели 2 088 712 заболевших (8 330 - за минувшие сутки), а также 51 140 инфицированных умерли (86 - за минувшие сутки).
Отмечается, что наибольшее количество заболевших COVID-19 наблюдается в Киеве (97), Киевской области (160), Запорожской области (138), Днепропетровской области (128) и Харьковской области (116). Известно, что за сутки провели 29 061 тест методом ПЦР, 12 048 - методом ИФА и 19 312 человек получили диагностику с помощью экспресс-тестов.
Читайте также, первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса. С начала кампании вакцинации прививки от COVID-19 получили 1 008 859 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.
Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.
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