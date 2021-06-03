По состоянию на сегодняшний день день в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим у правительства есть основания ослабить карантин в Украине. Об этом заявил глава комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.

На сегодня мы видим значительное уменьшение количества новых заболевших. Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем заболевших - такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек - 32%, загруженность аппаратов ИВЛ - 9%. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин.

Радуцкий добавил, что в Украине ни один регион не находится в "оранжевой зоне".

Сегодня не осталось даже ни одной "оранжевой" зоны, все области "желтые", некоторые приблизились к отметкам "зеленой" зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года.

Ранее сообщалось, что в Турции смягчат карантинные ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.