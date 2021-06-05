Китай запроваджує масову вакцинацію дітей [ Редактировать ]
Китай вакцинуватиме проти коронавірусу дітей. Щеплення робитимуть малюкам від 3 років.
Для імунізації таких малолітніх пацієнтів поки що дозволили використовувати лише препарат від Sinovac. За словами головного виконавчого директора компанії, вакцина успішно пройшла клінічні випробування. А більшість побічних реакцій діти переносили легко.
Наразі у Китаї імунізовують громадян віком від 18 років. Коли почнуть вакцинувати дітей і підлітків - ще не відомо. У пріоритеті - щепити людей старшого віку з груп ризику.
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