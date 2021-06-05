1 мільйон 323 тисячі українців імунізувалися від коронавірусу. Лише за попередню добу щеплення отримали п'ятдесят 7,5 тисяч людей.

Центри вакцинації вже другі вихідні працюють у столиці, Львові та Одесі. Сьогодні ж до них доєдналися Тернопіль, Рівне, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород та Горішні Плавні.

Як кампанія з вакцинації шириться Україною та що треба зробити, щоб отримати протиковідне щеплення?

Довжелезна черга біля Міжнародного виставкового центру вже другі вихідні. Тут вакцинують усіх охочих киян. Утім аби отримати щеплення чекати доводиться годинами.

Добре, що дають вакцину безкоштовно, але аби треба було чекати цілий день, ми б, напевно, чекали.

Дуже довго. Думаю, охочих було б більше, аби було більше бригад і це не займало так багато часу.

Записатися в чергу в додатку "Дія" і не забути паспорт - усе, що треба, щоб імунізуватися. На вході волонтери вимірюють температуру та перевіряють запрошення, далі проводять до кабінок - там на пацієнта чекають лікар, медсестра та реєстратор.

Ми кожен день працюємо без вихідних, але працюємо, бо як треба, то треба.

Вакцинують киян китайським "Коронаваком".

Спеціальні бокси, тут є морозилка, тут у нас вакцина. Ось, беремо ампулу, вакцинуємо і знову кладемо у холодильник.

Процедура відбувається швидко, якщо в людини є підписана з лікарем декларація. У разі "ні", - усі відомості заносять до системи "Хелсі". У киянина Бориса сімейний лікар є, тож за кілька хвилин після реєстрації, йому роблять щеплення.

Ну як, боляче? - Ні. - Я думаю, що зовсім ні, тримайте.

Сьогодні чоловік отримав першу дозу. На коронавірус він не хворів, тож вирішив захистити себе на майбутнє.

Чтобы больше не волноваться, выйти с друзьями погулять или в случае чего поехать куда-то - с вакциной намного проще и спокойнее.

Поки на цій локації киян вакцинує двадцять чотири бригади.

Валентина Гінзбург, директор Департаменту охорони здоров'я м. Києва:

Питань абсолютно немає по кількості вакцин, площі тут близько 6 тис кв.м і уже розгорнуто для роботи 41-ї бригади, тож у разі поступлення більшої кількості, ми зможемо наростити ці потужності. Якщо вам 65 років і "плюс", звертайтесь будь ласка до своїх лікувально-профілактичних закладів, до лікарів, з якими підписано декларацію. 98 пунктів щеплення розгорнуто у лікувально-профілактичних закладах, які працюють п'ять днів на тиждень.

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Другий тиждень людей імунізують і у Львові. Центр вакцинації облаштували в приміщенні футбольної арени. На відмінну від минулої суботи сьогодні охочих щепитися в кілька разів більше. Приходять родинами.

Ольга Вольська, жителька Львова:

У нас все сім'я підтримує вакцинацію надіємося, так вдасться побороти пандемію.

Більшість охочих щепитися - молоді люди. Майже всі вони попередньо зареєструвалися в мобільному додатку "Дія". Проте, офіційного повідомлення про дати вакцинації ще не отримали.

Можливо така вакцинація без узгодження - попередньо, просто стоїте, чекайте в черзі. Маєте декларацію з сімейним лікарем і все - і в вас вакцинують!

У приміщенні центру вакцинації вдвічі збільшили кількість столів. Втім навіть це, не зменшує черги. Кажуть, такого ажіотажу не очікували. Та чи вистачить усім доз вакцини - не знають.

Семен Сенківський, координатор центру вакцинації у Львові:

Вони в принципі мали б прийти після тих людей, які зареєструвалися, бо все ж таки вакцина порахована. Якщо будуть залишки, або якщо люди не з'явилися - то є змога провакцинувати інших.

Усього записалися на імунізацію майже пів тисячі людей. Загалом же першу дозу в області отримали вже понад 74 тисячі. Львівщина - у трійці лідерів за кількістю вакцинованих.

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Рівнянка Валентина щойно отримала свою дозу протиковідного препарату. Щоб зробити щеплення, жінка одна з перших прийшла до центру вакцинації.

Валентина, жителька Рівного:

Людина повинна зрозуміти, що це потрібно. Це потрібно для свого здоров'я.

Вакцинують людей в одному з медзакладів у центрі міста. На кабінет щеплень перетворили актову залу. Мобільні бригади медиків працюють на сцені і під нею. Глядацькі крісла - для пацієнтів.

Людмила Рибчук, директорка Рівненського обласного центру громадського здоров'я:

З правої сторони - це очікування коли люди очікують вакцинацію, з лівої сторони - це люди які після вакцинації очікують хвилин 20-30, щоб подивитися - чи не має реакції..

На вакцинацію рівняни не поспішають. Черг немає. Йдуть тільки ті, хто записався через сімейних лікарів або був у списку очікування в додатку "Дія". Таких у області майже 9 тисяч.

Юрій, житель Рівного:

Вчора подзвонили - сьогодні я тут. Два тижні я став на чергу, через два тижні...

Нині на Рівненщині вже імунізували майже тридцять шість тисяч людей. З них дві тисячі щепилися вже двічі. Центр вакцинації в Рівному працюватиме два дні. За цей час у планах щепити шість сотень містян і жителів області.

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У Чернівцях людей імунізують не на стадіоні чи в торговому центрі, а у двох поліклініках. Черг теж немає. В одному з медзакладів за першу годину роботи вакцинували лише 60 охочих. Та за два вихідні планують щепити близько тисячі чернівчан.

Марія Мельничук, директорка КНП "Міська поліклініка №1" Чернівецької міської ради:

Ми попередили пацієнтів, які хотіли щепитися і були записані у сімейних лікарів. Також ми обдзвонили пацієнтів.

Юрій Лесюк, заступник чернівецького міського голови:

Мені не сподобалось хворіти, тому що був важкий перебіг. Я хочу зробити все, щоб більше не хворіти. Важливо, щоби якомога більше людей провакцинувались.

Охочих вакцинуватися медзаклади Чернівців прийматимуть з понеділка.