У Києві жінка продавала собак через мобільний додаток. Продавчиня показувати песиків відмовлялася. Тож покупці були змушені обирати улюбленців по відео. У результаті отримували хворих тварин. Ошукані люди кажуть це справа рук шахрайки, яку вже три роки судять за жорстоке поводження з тваринами. Подробиці історії у Анни Бордюг.

Песика Чопера Денисові дівчина подарувала на День народження. Знайшла собаку в інтернеті за оголошенням. Та порадіти новому чотирилапому другу Денис не встиг - за тиждень цуценяті стало зле.

Денис Тараненко, покупець собаки:

Малыш пробыл у нас 4 дня, на 5 день он попал в больницу где ветеринары констатировали парвовирусный энтерит. Когда мы начали искать информацию про заводчицу, тогда сомнения все отпали мы сразу поняли, что щенок заразился еще на базе у заводчицы. К сожалению малыш 18 числа умер!

А це вже Еліна. Свого улюбленця вона придбала у того ж продавця. Песика передали маршруткою. Попри невтішні прогнози лікарів, дівчина не здалася і вилікувала улюбленця самотужки.

Еліна Кіричук, власниця собаки:

Щенок приехал в коробке с соломой, очень вонял. Не забрать его я не могла, так как назад он бы не доехал. На следующее утро мы уже капались в клинике с инфузоматом для таких маленьких щенков. Капались шесть дней.

Проти цієї продавчині, виявляється, ще три роки тому відкрили кримінальну справу за жорстоке поводження з тваринами. Утім, досі її так і не розглянули. А поки жінка продовжує торгувати собаками. Ми спробували зателефонувати їй.

Яна мене звати. Можливо, до вас приїхати подивитися, яка мені більше сподобається. Просто подивитися не можна, цуценятка мають тільки одну прививку, і це для них опасно. Тобто ви вибираєте по фото, по відео. Потім зустрічаємося, дивитеся собачку наживо і забираєте.

Покупці, які придбали хворих собак, розповідають жінка представляється різними іменами, постійно змінює номери телефонів. Утім, свого бізнесу не полишає.

Зоозахисники кажуть - таких нечесних на руку продавців важко викрити. Тож радять купувати тварин лише у надійних заводчиків.

Ася Серпінська, голова ГО "Київське товариство захисту тварин", голова ВСГО "Азоу":

99% це шахраї, які продають завідомо інфікованих хворих тварин у яких ще невидима клініка. Дуже породиста з родословною може коштувати десь 800 доларів там чи 700 доларів, а вони таку саму тваринку куплять у заводчика за 50 чи за 100 доларів ось вам і результат. Через тиждень у цієї тваринки почнеться понос кровавий і ще через день два вона буде мертва.

Проте ошукані люди сподіваються, що шахрайку зрештою змусять відповісти за свої дії. Наступне засідання суду відбудеться п'ятнадцятого червня.