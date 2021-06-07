В понедельник, 7 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Украинцы, по его словам, не позволят оскорблять национальные символы. Также он отметил, что ему очень нравится новая форма сборной.

Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе.

Отметим, в России резко отреагировали на новую форму сборной Украины. Россияне даже грозились запретить выходить на поле в такой форме.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Ранее мы писали, что полузащитник сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Виталий Буяльский пропустит все игры за национальную команду в рамках Евро-2020. восстановление Буяльского займет около месяца, поэтому с полной уверенностью можно сказать, что 20 мая Виталий покинул расположение сборной.

Кроме того, Один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление футболиста займет около 6 месяцев и игрок пропустит чемпионат Европы-2020.

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