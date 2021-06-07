В Крыму внедорожник застрял на пляже (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 июня, в Крыму, в селе Орловка, возле Севастополя, по песчаному пляжу "Звездный берег" ездил черный внедорожник, который в итоге застрял. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
Автомобиль застрял на берегу, колеса авто находятся в воде. На пляже также находится трактор для буксировки автомобиля.
В Крыму подъезд на автомобиле к береговой полосе запрещен и наказывается штрафом. Комментаторы в соцсетях отмечают, что подобное происходит регулярно.
Ранее мы писали о том, что у берегов аннексированного Россией Крымского полуострова, рядом с городом Алушта, местные жители обнаружили мертвого дельфина, хвост которого своей формой напоминает трезубец.
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