Добыча нефти и газа в Египте/ Фото: fbc.ua

Совместное предприятие "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) - Petrosannan Company - утвердило программу по увеличению добычи нефти и газа на ближайший финансовый год.

Среди запланированных работ - продолжение кампании по гидроразрыву пластов, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Повышение добычи углеводородов, интенсификация производительности скважин и наращивание ресурсной базы - все это предусмотрено программой развития активов группы "Нафтогаз" в Египте на 2021-2022 финансовый год", - говорится в заявлении.

Отмечается, что документ был утвержден 6 июня в столице Египта - Каире - во время заседания акционеров предприятия Petrosannan Company - совместного компании-оператора НАК "Нафтогаз Украины" и EGPC.

Среди запланированных работ для наращивания добычи нефти и газа в Египте - заводнение нефтяных залежей, что позволит повысить извлечение углеводородов, а также продолжение кампании по гидроразрыву пластов для лучшего наполнения скважин.

Для наращивания ресурсной базы углеводородов на территории Египта запланированы сейсморазведочные работы, бурение новых разведочных и эксплуатационных скважин.

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