Від семи до 14! Газзбути оприлюднили ціну палива. У середньому по країні газ коштуватиме близько дев'яти гривень. Хоча, ще минулого літа, його вартість була в рази нижчою. Тож як тепер зменшити цифри в платіжках? Подробиці - у матеріалі.

Централізовано, або котлом. Дровами, або електрикою. Та більшість українців гріються - газом! Який навіть улітку не дешевшає.

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

Никаких четырех гривен за куб мы не увидим.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Это зависит от цен, от ценовых колебаний на рынке.

Зокрема, в Європі. А там зараз "коливається" сильно. Через холодну весну та запуск економіки після ковіду, палива не вистачає. Тож ціни - постійно повзуть угору.

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

Конъюнктура на рынках не благоприятная. Цены на украинской бирже в приделах там 9-10 гривен за куб. Куда уже снижать?

Минулого тижня постачальники оприлюднили ціни на паливо. В червні вийде від 8 до 13,5 гривень за куб. Тож як зекономити? цим переймається і пані Наталя з Чернігова. Бо взимку за тепло довелося викладати.

Наталія Ясна, жителька Чернігова:

Під три тисячі за місяць. І тому шукали з чоловіком як мінімізувати ті затрати на оплату газу.

Бо від нього залежить усе: приготування їжі, гаряча вода, тепло. Об'ємів - не зменшити, тож як заощадити? Теоретично можуть допомогти річні контракти. Ще в травні всіх споживачів перевели на них автоматично. Та є ще один варіант:

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

Например, домохозяйства на протяжении года равномерно употребляет газ, если вы подписываете годовой тариф или равномерный платеж, вы примерно понимаете, сколько вы будете платить каждый месяц.

Ірина Антоненко, керівник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Чернігівгаззбут":

Для клієнтів, які використовують газ комплексно, ми рекомендуємо звернути увагу на тариф "Твій газ рівномірний платіж".

Тобто річний об'єм газу і сума у платіжках за весь рік розбивається на 12 рівних частин.

Наталія Ясна, жителька Чернігова:

Наприклад за пару місяців зимових було п'ять тисяч гривень. Якщо тариф рівномірний, на кожен місяць у нас виходить рівномірно по тисяча триста.

І так можна зекономити...

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови асоціації:

До 40 процентов за оплату газа в зимние периоды. Для подобного тарифа была использована европейская практика. К примеру, в Германии подобного рода предложения практикуются.

Ірина Антоненко, керівник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Чернігівгаззбут":

Наприкінці дії тарифу, буде проведено звірку зі споживачем. Якщо споживач використав менше, ніж було плановий розрахунок, залишок коштів буде повернутий платнику. Якщо фактичний обсяг споживання буде більшим, споживач повинен сплатити різницю.

Ще одне "болюче" питання - субсидії. Їх вже, до речі, нараховують по-новому.

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

Все расчеты должны быть переведены в монитарную форму. Не должно быть никаких вексельных или иных механизмов. По идее, это должно убрать различного рода махинации с этими средствами.

Але чи вплинуть на "нові виплати" зміни планових тарифів споживача? Постачальники запевняють, що ні.

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови асоціації:

Они не совсем зависят от вида тарифа, или там каким образом расчитывается потребитель. Право на субсидию - это законное право, которое ему предоставлено. Другое дело вопрос механизма предоставления этих субсидий. Я думаю, что этих проблем не будет.

Не призначити субсидію можуть лише у разі боргу простроченого на понад три місяці.