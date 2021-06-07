В Європі почалися найбільші військові навчання [ Редактировать ]
У Скандинавії cтартували військові навчання Arctic Challenge Exercise, які вважають найбільшими у Європі. Маневри організовують що два роки. Відбуваються вони у повітряному просторі трьох країн - Фінляндії, Норвегії та Швеції, під егідою організації "Північне оборонне співробітництво".
Утім попри назву, у навчаннях щоразу беруть участь також військово-повітряні сили Нідерландів, Німеччини, Данії, США й Великої Британії. Мета - відпрацювання захисту європейських кордонів.
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