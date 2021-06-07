Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 у новій спортивній формі. Головним її атрибутом став обрис кордонів України, включно з Кримом та Донбасом. А також - напис "Слава Україні" та відповідь на національне гасло - "Героям слава".

В Українській асоціації Футболу упевнені, така форма додасть гравцям сил і надихатиме на нові перемоги. Росіян новий одяг синьо-жовтих обурив. "За порєбріком" вважають, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. Натомість в УЄФА українську форму - вже офіційно затвердили.