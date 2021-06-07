Каліфорнійські вчені переконані про штучне походження коронавірусу [ Редактировать ]
Коронавірус вивели штучно. У цьому переконані науковці каліфорнійського університету в Берклі, - пише "Вол стріт джорнал". Дослідники виявили у збудника COVID-19 генетичний слід, не притаманний природному коронавірусу.
Ідеться про певну послідовність геномів, яку часто використовують у лабораторіях для підвищення заразності та летальності вірусів. У природі вона трапляється вкрай рідко, і серед коронавірусів її зовсім немає.
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