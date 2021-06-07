На Закарпатті з розмахом святкували проводи вівчарів із отарами на полонини. Кілька сотень жителів зібралися в Міжгір'ї, щоб урочисто розпочати сезон випасу овець. Із музикою і танцями йшли аж у гори.

Напої лилися рікою, столи ломилися від їжі, а вівчарі готували сир, бриндзу та вурду. Мар'яна Мартин розкаже, як все було.

Центральними вулицями Міжгір'я колоною рушили більше сотні людей. Попереду - вершники в національному вбранні. Останніми йдуть трембітарі.

Це проводжають вівчарів на полонини. Усі жителі при параді.

Я одягнула саму файну вишиванку. З головою в один колір.

А винуватці свята, вівчарі у традиційних гунях та коцованях.

Сергій та Федір, жителі села Річка:

Це коцованя сива, овеча шерсть і спеціальна технологія обробки. Це з давніх давен наші предки це всьо носили, це то саме просто такий легкий варіант.

Йшли з піснею і танцями.

Для жителів Міжгірщини проводи отар на полонини, вже традиційно, велике свято. А серед гір на Синевірському перевалі вівчарів чекали - вівці. Бо ж свято святом, а обіднє доїння за графіком.

Іван, помічник вівчаря:

Дивіться як прекрасно стоять, чекають своєї черги.

Пан Іван вже незабаром вирушить разом із вівцями на полонини. Вівчарить уже 30 років. Каже, на полонинах добре, але не всі це розуміють. Тому професія вимирає.

Іван, вівчар:

Говоримо, тай пасти треба чтобы она сита була так ги людина. Молодеж іде на зароботки, бо се не вигодно, двіста рублів на день.

Та сьогодні не про сумне. Свіже молоко проціджують. Виливають у відра. І додають кляг.

Кляг із козячих шлуночків з якого робиться сир, і вот на це молоко, 150 г треба цього клягу всипати.

А поки сир готується, за давньою традицію, чабани запалюють ватру. На полонинах вона горить цілодобово, відлякує диких звірів, а ще, за повір'ями, і злих духів.

Гостей фестивалю частують традиційними стравами.

Микола Дерич, Віталія Сивовус, жителі села Голятин:

Банош, це є буц домашнього з нього же зроблений фета. З горіхом, з прополюсом, з вишньою і багато різних настойок

Світлана, туристка з Києва:

Просто суперово, драйвово дуже так національно.

І от вівчарі вже готують свіжий овечий сир.

Василь Пойда, вівчар:

Се колотиме потом він всядеся і можна робити з нього сир вже готовий продукт буде. +++03:38 так на одній руці можна буде підняти

Із сировини буде вурда, а через два місяці - бринза. І от вівцям вже час іти в гори.

Іван, вівчар:

- Слухайте коли вернетеся ? - Через 3 місяці. - Дякую вайно вам з богом. - Всьо щасливо.

На полонинах вівчарі разом з овечками пробудуть до кінця літа.