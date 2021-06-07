Обережно, вас вдарить струмом. На Київщини затримали жінку, яка називалася працівницею електромереж, попереджала про небезпеку, а потім - обкрадала.:

Як діяла шахрайка і скількох людей ошукала? - знає Олександр Васильченко.

Ховайте коштовності, гроші й мобільні телефони в цю сумку, інакше все зіпсується. Із такими словами до продавчинь зверталась ось ця жінка. І їй вірили, бо ж представлялася працівницею електромереж.

- Сказала зібрати у сумку телефони калькулятори, ключі. - Ви це зробили? - Ми це зробили. Зібрали. - Де ця сумка знаходиться? - Сумка знаходиться на прилавку зв'язана.

А далі, заволодівши чужим майном, вона тікала. Схема проста: спочатку налякати продавчиню небезпечним стрибком електронапруги, а потім розказати як врятувати майно. Таким чином жінка ошукала понад 20-ть людей.

Затримати злодійку виявилося непросто. У поліції розповіли: розгорнули цілу спецоперацію. Перевіряли метро, громадський транспорт і ймовірні місця в Києві та області, де може з'явитися шахрайка.

Андрій Нєбитов, начальник поліції Київської області:

У магазині канцтоварів ця жінка прибула і за старою схемою розказала продавчині, що зараз буде напруга 40 тис. вольт. Треба знімати золото. Продавчиня зняла з себе все. Поклала в пакет і вже під час цього була затримана безпосередньо працівниками поліції обухівського районного управління.

Затримана - 43-річна жителька Луганської області. Жінка постійно змінювала місце проживання. 2013-го її вже притягали до відповідальності за подібне шахрайство.

Андрій Нєбитов, начальник поліції Київської області:

Тоді її доля була така, що вона є податковим інспектором. Вона з'являлася на різноманітних фірмах, на різноманітних магазинах і шахрайським способом повідомляла, що у цієї фірми дуже великі проблеми. Треба давати хабаря, щоб уникнути можливих проблем. Таким чином вона скоювала шахрайські дії по всій території України.

Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетна жінка до подібних злочинів на території всієї країни. Затриманій загрожує до 5 років позбавлення волі.