СБУ викрила контрабанду бурштину на Рівненщині [ Редактировать ]
На Рівненщині СБУ викрила контрабанду бурштину. Понад шістсот п'ятдесят кілограмів сонячного каменю на п'ять мільйонів гривень ділки збиралися переправити до Східної Азії.
Спіймали контрабандистів прямо під час видобування сировини на землях держфонду. Під час обшуків, окрім бурштину, правоохоронці вилучили знаряддя для добування цінних каменів, чорнові записи та вогнепальну зброю.
За попередніми даними, до угруповання входили 10 мешканців райцентру Сарни.
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