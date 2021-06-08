У Львові маршрутка в'їхала в дерево. Шестеро пасажирів травмовані. Водій не постраждав, він був тверезим. Наразі поліція розглядає кілька версій аварії.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує кін. До трьох років обмеження волі з позбавленням прав.