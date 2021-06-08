Про це пише Wall Street Journal

COVID-19 має штучне походження. Про це йдеться у звіті, який підготувала національна лабораторія уряду США, пише Wall Street Journal.

Дослідники виявили у збудника ковіду генетичний слід, не притаманний природному коронавірусу.

Ідеться про певну послідовність геномів, яку часто використовують у лабораторіях для підвищення заразності та летальності вірусів. У природі вона трапляється вкрай рідко.

Крім лабораторного походження Корони, науковці вивчають версію щодо зараження від контакту людини з інфікованою твариною.