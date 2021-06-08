COVID-19 має штучне походження - ЗМІ [ Редактировать ]
COVID-19 має штучне походження. Про це йдеться у звіті, який підготувала національна лабораторія уряду США, пише Wall Street Journal.
Дослідники виявили у збудника ковіду генетичний слід, не притаманний природному коронавірусу.
Ідеться про певну послідовність геномів, яку часто використовують у лабораторіях для підвищення заразності та летальності вірусів. У природі вона трапляється вкрай рідко.
Крім лабораторного походження Корони, науковці вивчають версію щодо зараження від контакту людини з інфікованою твариною.
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